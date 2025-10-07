Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома

Британец финишировал впереди Алонсо и на тот момент еще не получил 5-секундный штраф, из-за которого в дальнейшем потерял одну позицию.
«О, ###### # ###, мужик! Не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Ну, то есть я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Разве безопасно пилотировать без тормозов?» — отметил Фернандо по радио.
Гонщик «Феррари» отреагировал на возмущения соперника, опубликовав в соцсетях отрывки из британского ситкома «Одной ногой в могиле», где герой повторяет: «Не верю!».
«18 лет…» — написал Хэмилтон.
Льюис дебютировал в гонках в 2007 году за «Макларен», где его напарником стал Фернандо Алонсо. У пилотов сложились не лучшие отношения, что — как намекает семикратный чемпион — сказывается и сегодня.
«Я, #####, не могу поверить! Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе». Алонсо отреагировал по радио на проблемы Хэмилтона.