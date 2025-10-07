Ричмонд
Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил негодование после финиша Гран-при Сингапура из-за того, что Льюис Хэмилтон провел последние круги со сломанными тормозами.

Источник: Спортс"

Британец финишировал впереди Алонсо и на тот момент еще не получил 5-секундный штраф, из-за которого в дальнейшем потерял одну позицию.

«О, ###### # ###, мужик! Не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Ну, то есть я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Разве безопасно пилотировать без тормозов?» — отметил Фернандо по радио.

Гонщик «Феррари» отреагировал на возмущения соперника, опубликовав в соцсетях отрывки из британского ситкома «Одной ногой в могиле», где герой повторяет: «Не верю!».

«18 лет…» — написал Хэмилтон.

Льюис дебютировал в гонках в 2007 году за «Макларен», где его напарником стал Фернандо Алонсо. У пилотов сложились не лучшие отношения, что — как намекает семикратный чемпион — сказывается и сегодня.

«Я, #####, не могу поверить! Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе». Алонсо отреагировал по радио на проблемы Хэмилтона.