Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома

«О, ###### # ###, мужик! Не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Ну, то есть я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Разве безопасно пилотировать без тормозов?» — отметил Фернандо по радио.