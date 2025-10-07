Ричмонд
Пьер Ваше: «В Сингапуре “Ред Булл” не использовал весь потенциал болида»

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше считает, что команде не удалось извлечь максимум из возможностей болида на Гран-при Сингапура.

Источник: Спортс"

"Я доволен потенциалом болида. Возможно, мы не использовали его полностью. Я немного разочарован нашей работой — в частности, своей работой. Но да, машина стала лучше.

Пилоты теперь могут извлекать из нее больше темпа. У меня есть чувство, что мы упустили возможность — но приятно в конце года получить такие результаты.

Мне кажется, мы выбирали недостаточно агрессивные настройки, которые помогли бы реализовать большую часть потенциала болида. Вот о чем я говорю", — сказал Ваше.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора.