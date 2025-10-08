Ричмонд
Джейми Чедуик: «В “Ред Булл” пытаются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами “Формулы-1”

Эксперт Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик считает вполне объяснимой кадровую политику «Ред Булл».

Источник: Спортс"

Чедуик допускает, что в следующем сезоне в «Рейсинг Буллз» может полностью смениться состав пилотов, и за команду будут выступать Арвид Линдблад и еще один новичок.

«Думаю, это возможно. И если это действительно случится, стремление “Ред Булл” будет вполне очевидным — они постоянно стремятся найти нового Макса Ферстаппена.

В «Ред Булл» не пытаются найти нового «второго номера», ну или просто гонщика, который будет достаточно стабильно и уверенно смотреться в «Формуле-1».

Нет, они стараются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами «Формулы-1». Если они будут сохранять состав «Рейсинг Буллз» без изменений, то будут понимать, что эти гонщики никогда не получат повышение в «Ред Булл».

При этом они понимают, что не найдут пилота, который будет равен Ферстаппену, но если он сможет уступать ему не более 0,1 секунды — это будет именно то, что им нужно.

Поэтому им лучше пытаться проверять возможности новых гонщиков. И им, возможно, удастся найти кого-то — как они сейчас нашли Изака Аджара", — рассказала Чедуик.

