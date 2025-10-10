Тед Кравиц о том, что «Макларен» поддерживает Норриса в борьбе за титул: «Нет никаких доказательств»

"Еще я слышал, что так как Ландо здесь дольше, то ему вроде как отдают предпочтение, ведь Оскар в команде только третий год. Ландо выступает за нее дольше. И поэтому они хотят, чтобы титул выиграл Ландо. Но это едва ли можно назвать причиной — эта версия не выдерживает критики. Все зависит от них двоих.
Нет никаких доказательств, чтобы делать подобные предположения, мы ничего такого не видели, одному богу известно… Если бы мы видели что-то подобное, если бы мы чувствовали, что «Макларен» хочет увидеть победу конкретного пилота, то мы бы говорили об этом — ведь мы журналисты, а это хорошая история.
Но мы ничего такого не видим. Все случилось еще в Мельбурне. В Мельбурне была интересная гонка: Ландо выиграл, а Оскара развернуло, после чего он финишировал девятым. Затем Оскар сумел собраться и улучшил темп в квалификации, сократив отставание.
Сейчас разница составляет 23 очка [в пользу Пиастри], не так ли? Оскар сумел приблизиться и выйти вперед. Это во многом связано с хорошими выступлениями в квалификациях и с тем, что Ландо испытывал трудности с управлением. То предположение просто не выдерживает критики", — считает Кравиц.
Тед Кравиц: «Уютный “Макларен” хочет быть милым, стремление к честности отчасти создает проблемы».