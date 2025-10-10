Тед Кравиц о том, что «Макларен» поддерживает Норриса в борьбе за титул: «Нет никаких доказательств»

"Еще я слышал, что так как Ландо здесь дольше, то ему вроде как отдают предпочтение, ведь Оскар в команде только третий год. Ландо выступает за нее дольше. И поэтому они хотят, чтобы титул выиграл Ландо. Но это едва ли можно назвать причиной — эта версия не выдерживает критики. Все зависит от них двоих.