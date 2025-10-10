Команда Ферстаппена в GT может пересесть с «Феррари» на «Порше»

Сейчас коллектив использует «Феррари» 296 GT3, однако нидерландец планирует заменить ее на «Порше» 911 GT3-R — поскольку немецкая машина считается быстрейшей в классе.
Сообщается, что Ферстаппен уже мог встретиться с производителем. В «Порше» высказались об этом следующим образом:
«Мы не можем комментировать это на данном этапе. Но, очевидно, было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в 24-часовой гонке на “Нюрбургринге” за рулем “Порше”, — ответили в компании.
«Порше» закрывает программу участия в гонках WEC.