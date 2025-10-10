Ричмонд
Команда Ферстаппена в GT может пересесть с «Феррари» на «Порше»

Как пишет издание GPblog, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подумывает о том, чтобы его команда в гонках категории GT «Ферстаппен.ком Рейсинг» поменяла машину для выступлений.

Источник: Спортс"

Сейчас коллектив использует «Феррари» 296 GT3, однако нидерландец планирует заменить ее на «Порше» 911 GT3-R — поскольку немецкая машина считается быстрейшей в классе.

Сообщается, что Ферстаппен уже мог встретиться с производителем. В «Порше» высказались об этом следующим образом:

«Мы не можем комментировать это на данном этапе. Но, очевидно, было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в 24-часовой гонке на “Нюрбургринге” за рулем “Порше”, — ответили в компании.

«Порше» закрывает программу участия в гонках WEC.