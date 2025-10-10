Джейми Чедуик: «Как Аджар справится в “Ред Булл”? Ведь любой напарник Ферстаппена сталкивался с фундаментальной проблемой»

«Мы знаем, как Изак Аджар выступает за “Рейсинг Буллз”, но как он справится в “Ред Булл”? Если он перейдет туда и так же потеряет темп, как и все прошлые пилоты… Любой гонщик, который оказывался бок о бок с Максом [Ферстаппеном], сталкивался с фундаментальной проблемой.
Но если Изак перейдет туда и сможет показывать необходимый им уровень, то им придется постараться найти других молодых пилотов для «Рейсинг Буллз», чтобы в конце концов помочь им вырасти до уровня основной команды «Ред Булл», — сказала Чедуик.
Джейми Чедуик: «В “Ред Булл” пытаются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами “Формулы-1”.