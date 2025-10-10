Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейми Чедуик: «Как Аджар справится в “Ред Булл”? Ведь любой напарник Ферстаппена сталкивался с фундаментальной проблемой»

Эксперт Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик высказалась о потенциальном переходе Изака Аджара в «Ред Булл».

Источник: Спортс"

«Мы знаем, как Изак Аджар выступает за “Рейсинг Буллз”, но как он справится в “Ред Булл”? Если он перейдет туда и так же потеряет темп, как и все прошлые пилоты… Любой гонщик, который оказывался бок о бок с Максом [Ферстаппеном], сталкивался с фундаментальной проблемой.

Но если Изак перейдет туда и сможет показывать необходимый им уровень, то им придется постараться найти других молодых пилотов для «Рейсинг Буллз», чтобы в конце концов помочь им вырасти до уровня основной команды «Ред Булл», — сказала Чедуик.

Джейми Чедуик: «В “Ред Булл” пытаются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами “Формулы-1”.