Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонни Херберт: «Феррари» нужно сосредоточиться на Хорнере. Команде не хватает лидера"

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что «Феррари» нужно серьезно задуматься о смене руководителя команды и присмотреться к бывшему шефу «Ред Булл» Кристиану Хорнеру.

Источник: Спортс"

«В “Феррари” должны сосредоточиться на Хорнере. Пилоты не проблема, болиду не хватает скорости. Им пока не удалось привлечь необходимых людей, чтобы создать машину, способную показывать хорошую скорость на трассе.

Когда [Эдриан] Ньюи покинул «Макларен», Хорнер убедил его принять вызов в «Ред Булл» и создал обстановку, в которой Ньюи мог дышать и процветать. Когда Ньюи оказывается в таких условиях, то из его таланта можно извлечь максимум.

Именно этого «Феррари» пока не удалось достичь. Им не хватает лидера. Руководство командой заключается в том, чтобы привлечь правильных людей, а затем дать им свободу делать то, что они хотят.

Я знаю, что недавно [Фредерик] Вассер подписал новый контракт, но если следующий год начнется со слабых результатов, то им нужно что-то сделать", — заявил Херберт.

«Феррари» заинтересована в экс-руководителе «Ред Булл» Хорнере (F1-Insider).