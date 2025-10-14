Ричмонд
Гран-при США-2025. Расписание трансляций

19-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные на «Трассе Америк» в Остине.

Гран-при США.

Трасса Америк, Остин.

17−19 октября 2025 года.

Расписание трансляций.

Пятница.

Практика: 20:30 ☀️

Суббота.

Квалификация к спринту: 0:30 ☀️

Спринт: 20:00 ☀️

Воскресенье.

Квалификация: 0:00 ☀️

Гонка: 22:00 ☀️

время московское.