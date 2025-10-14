Гран-при США-2025. Расписание трансляций

Гран-при США.
Трасса Америк, Остин.
17−19 октября 2025 года.
Расписание трансляций.
Пятница.
Практика: 20:30 ☀️
Суббота.
Квалификация к спринту: 0:30 ☀️
Спринт: 20:00 ☀️
Воскресенье.
Квалификация: 0:00 ☀️
Гонка: 22:00 ☀️
время московское.
19-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные на «Трассе Америк» в Остине.
Гран-при США.
Трасса Америк, Остин.
17−19 октября 2025 года.
Расписание трансляций.
Пятница.
Практика: 20:30 ☀️
Суббота.
Квалификация к спринту: 0:30 ☀️
Спринт: 20:00 ☀️
Воскресенье.
Квалификация: 0:00 ☀️
Гонка: 22:00 ☀️
время московское.