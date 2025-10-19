Макс Ферстаппен: «Просто старался собрать хороший круг»

Первая попытка в третьем сегменте получилась хорошей. Мне удалось немного улучшить свое время в сравнении с результатом во втором сегменте. К сожалению, я не смог проехать финальный быстрый круг. На круге выезда из боксов в конце сессии творился настоящий хаос, но нам, к счастью, не понадобился еще один быстрый круг", — рассказал Ферстаппен.