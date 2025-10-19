Ричмонд
Макс Ферстаппен: «Просто старался собрать хороший круг»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при США, ответив, что остался удовлетворен свои выступлением и результатом сессии.

Источник: Спортс"

"Все прошло хорошо. Как мне кажется, наша машина отлично работала в каждом сегменте квалификации. Я просто старался собрать хороший круг, а на данной трассе это порой не так уж просто.

Еще было очень жарко, а также на трассе был очень сильный ветер — на первом секторе был очень сильный попутный ветер, что здорово мешало.

Первая попытка в третьем сегменте получилась хорошей. Мне удалось немного улучшить свое время в сравнении с результатом во втором сегменте. К сожалению, я не смог проехать финальный быстрый круг. На круге выезда из боксов в конце сессии творился настоящий хаос, но нам, к счастью, не понадобился еще один быстрый круг", — рассказал Ферстаппен.

