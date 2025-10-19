Ландо Норрис: «Доволен 2-м местом. Могло сложиться хуже, шансов на поул не было»

"Сегодня было труднее по какой-то причине. Вчера мне было комфортно в болиде. Не знаю — может, все остальные немного прибавили или ветер повлиял на нас сильнее, но мы оба испытывали сложности с тем, чтобы собрать круги и показать скорость этого парня [Ферстаппена].
Мы атаковали, и я все равно доволен вторым местом. Могло сложиться хуже. Но шансов на поул сегодня не было", — сказал британец после сессии.
Ландо также поделился мнением о предстоящей гонке:
«Не быть подбитым — вот моя установка на завтра! Надеюсь на хорошую борьбу с Максом. У нас были классные битвы в прошлом, и я с нетерпением жду следующую».
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 6-й.