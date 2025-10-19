Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Доволен 2-м местом. Могло сложиться хуже, шансов на поул не было»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену в квалификации к Гран-при США.

Источник: Спортс"

"Сегодня было труднее по какой-то причине. Вчера мне было комфортно в болиде. Не знаю — может, все остальные немного прибавили или ветер повлиял на нас сильнее, но мы оба испытывали сложности с тем, чтобы собрать круги и показать скорость этого парня [Ферстаппена].

Мы атаковали, и я все равно доволен вторым местом. Могло сложиться хуже. Но шансов на поул сегодня не было", — сказал британец после сессии.

Ландо также поделился мнением о предстоящей гонке:

«Не быть подбитым — вот моя установка на завтра! Надеюсь на хорошую борьбу с Максом. У нас были классные битвы в прошлом, и я с нетерпением жду следующую».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 6-й.