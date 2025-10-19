Ричмонд
Гельмут Марко: «Ферстаппен потерял интерес в какой-то момент, а сейчас выигрывает 2 десятые благодаря мотивации»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил трансформацию Макса Ферстаппена по ходу сезона-2025 после поул-позиции к Гран-при США.

Источник: Спортс"

«В какой-то момент, когда мы не были конкурентоспособны, Макс, я бы сказал, немного потерял интерес. Его больше интересовали гонки GT, поэтому я говорил о “Нюрбургринге” и тому подобных вещах, чтобы у него по-прежнему было хорошее настроение.

Но сейчас болид работает, и был успех на «Нюрбургринге». Я бы сказал, две десятые он выигрывает благодаря мотивации и тому, что он получает удовольствие. Он не кричит по радио, а улыбается — это нам и нужно.

Рано говорить [о возвращении в борьбу за титул], но этот уик-энд выглядит многообещающе", — отметил австриец.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 6-й.