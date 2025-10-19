Оскар Пиастри: «Этот уик-энд еще далеко не закончен»

Думаю, в гонке есть шанс на перезагрузку. Хотя понятно, что в отсутствии желаемой скорости тебе не слишком комфортно. Тем не менее, в гонке у нас будет множество возможностей. Например, за счет стратегии. Надеюсь, что и наш темп окажется хорош. На этой трассе вполне возможно обгонять, так что посмотрим, что мы сможем сделать. Это уик-энд еще далеко не закончен", — рассказал Пиастри.