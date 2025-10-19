Андреа Стелла: «В гонке “Макларен” способен воспользоваться сильными сторонами болида»

"Нам нужно доказать, что у нас сильная гоночная скорость. С нетерпением ждем завтрашнего дня, ведь нас, безусловно, очень разочаровало, что не получилось выступить в спринте.
Как я уже говорил перед спринтом, в гоночной борьбе мы способны воспользоваться сильными сторонами болида, особенно в жарких условиях и когда шины деградируют.
Ждем гонку с нетерпением. Такова наша цель, и необходимо оставаться сосредоточенными", — подчеркнул глава команды.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 6-й.