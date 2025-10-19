Ричмонд
Андреа Стелла: «В гонке “Макларен” способен воспользоваться сильными сторонами болида»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отреагировал на вторую позицию Ландо Норриса и шестую — Оскара Пиастри в квалификации к Гран-при США.

Источник: Спортс"

"Нам нужно доказать, что у нас сильная гоночная скорость. С нетерпением ждем завтрашнего дня, ведь нас, безусловно, очень разочаровало, что не получилось выступить в спринте.

Как я уже говорил перед спринтом, в гоночной борьбе мы способны воспользоваться сильными сторонами болида, особенно в жарких условиях и когда шины деградируют.

Ждем гонку с нетерпением. Такова наша цель, и необходимо оставаться сосредоточенными", — подчеркнул глава команды.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й, Пиастри — 6-й.