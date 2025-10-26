Шарль Леклер о старте 2-м: «Очень доволен. “Феррари” сделает все возможное, чтобы выйти в лидеры в 1-м повороте»

Третьим гонку начнет напарник Шарля Льюис Хэмилтон.
"Квалификация получилась очень и очень сложной, потому что сцепления очень мало, болид сильно скользит. Трудно было собрать все воедино.
Я вполне доволен проделанной работой. Не думаю, что машина позволяла достичь большего. Были кое-какие мелкие моменты, как всегда случается в квалификациях, но я очень доволен сегодняшним выступлением", — заявил монегаск.
Леклер также высказался о том, что Скудерия в последний раз выигрывала гонку год назад — на трассе в Мексике:
«[Победа] значила бы многое. Сделаем все возможное, чтобы выйти в лидеры в первом повороте — а потом посмотрим, что получится», — заявил монегаск.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й, Ферстаппен — 5-й, Пиастри — 8-й.