Шарль Леклер о старте 2-м: «Очень доволен. “Феррари” сделает все возможное, чтобы выйти в лидеры в 1-м повороте»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал вторую позицию по итогам квалификации к Гран-при Мехико.

Источник: Спортс"

Третьим гонку начнет напарник Шарля Льюис Хэмилтон.

"Квалификация получилась очень и очень сложной, потому что сцепления очень мало, болид сильно скользит. Трудно было собрать все воедино.

Я вполне доволен проделанной работой. Не думаю, что машина позволяла достичь большего. Были кое-какие мелкие моменты, как всегда случается в квалификациях, но я очень доволен сегодняшним выступлением", — заявил монегаск.

Леклер также высказался о том, что Скудерия в последний раз выигрывала гонку год назад — на трассе в Мексике:

«[Победа] значила бы многое. Сделаем все возможное, чтобы выйти в лидеры в первом повороте — а потом посмотрим, что получится», — заявил монегаск.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й, Ферстаппен — 5-й, Пиастри — 8-й.