Льюис Хэмилтон: «Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей в Мехико. Надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум»

"Это первый раз, когда в этом сезоне мы вместе [с Леклером] попадаем в топ-3 по итогам квалификации. И команда в полной мере заслужила такой результат.
Мы работаем настолько усердно, насколько это возможно. Не сказал бы, что мы продвинулись в работе с болидом с точки зрения новинок, но мы смогли выжать больше из имеющихся возможностей.
Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей на этой трассе, так что я надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум.
Наш гоночный темп не так уж плох. Трудно сказать, что нас ждет, но мы постараемся хорошо провести гонку", — рассказал Хэмилтон.
