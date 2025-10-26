Оскар Пиастри о 8-м месте: «Темпа просто нет, это загадка»

"Темпа просто нет, и это в некотором роде загадка. Отставание примерно одинаковое весь уик-энд, поэтому надо посмотреть, что пошло не так. Разумеется, я разочарован.
Нельзя сказать, что есть огромные изменения, если говорить об ощущениях в болиде. Просто в прошлый и этот уик-энды темпа не было. Пока я не уверен на 100 процентов, почему — надо разбираться«, — сообщил лидер “Формулы-1”.
Австралиец поделился мыслями об ожиданиях от гонки:
«Сделаю все возможное [на старте]. Это шанс отыграть позиции. Посмотрим, что получится».
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й, Ферстаппен — 5-й, Пиастри — 8-й.