Андреа Стелла: «Пиастри проигрывает Норрису фактически в каждом повороте»

Оскар проигрывает Ландо по несколько миллисекунд фактически в каждом повороте, поэтому дело в том, как [Норрис] чувствует машину в таких условиях и атакует чуть больше в каждом повороте. Тяжело атаковать немного сильнее и при этом избегать проблем.