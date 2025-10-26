Андреа Стелла: «Пиастри проигрывает Норрису фактически в каждом повороте»

"Стороне Оскара есть что изучить. Ему тяжелее управлять болидом, когда условия способствуют скольжению — в Остине тоже так было. Нам нужно все рассмотреть и улучшить ситуацию перед завтрашним днем.
Оскар проигрывает Ландо по несколько миллисекунд фактически в каждом повороте, поэтому дело в том, как [Норрис] чувствует машину в таких условиях и атакует чуть больше в каждом повороте. Тяжело атаковать немного сильнее и при этом избегать проблем.
Гоночный темп, на мой взгляд, хороший у обоих пилотов. Уверен, Оскар сможет отыграть некоторые позиции", — подчеркнул Стелла.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й, Ферстаппен — 5-й, Пиастри — 8-й.
Оскар Пиастри о 8-м месте: «Темпа просто нет, это загадка».