Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «С самой первой попытки в квалификации понял, что у нас ничего не получится. Ни один из вариантов настроек болида не сработал»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что ему просто не хватило скорости для борьбы за самые высокие места.

Источник: Спортс"

"Если бы мы знали, как все обернется, то изменили бы настройки болида. К сожалению, мы заранее этого не знали.

Мы перепробовали много вариантов настроек, но так и не подобрали действительно хорошего. Дело не в недостатке старания, дело в том, что мы просто не нашли нужный вариант.

Мы отправились в квалификацию, вновь пробуя новый вариант — и в некоторых поворотах машина работала не самым лучшим образом. Да, на каких-то участках трассы ситуация улучшилась, но на других участках стало сложнее, что и не позволило мне атаковать на пределе.

Я с самой первой попытки в первом сегменте понял, что у нас ничего не получится. По сути, ни один из вариантов, что мы попробовали, в итоге не сработал.

Сложно отыграться в гонке, когда у тебя нет темпа. Чтобы прорваться вперед мне нужны будут какие-то сходы лидеров. Ни один из кругов в этот уик-энд, что я проехал, не был достаточно хорош. Как на короткой, так и на длинной дистанции. И я не думаю, что в гонке ситуация может внезапно измениться", — рассказал Ферстаппен.

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?