Макс Ферстаппен: «Главной задачей было выжить на первом отрезке гонки»

«Начало гонки получилось для меня очень напряженным. Я чуть не попал в аварию. Все вокруг меня стартовали на “софте”, а я был на “медиуме”, так что да, было трудно. Главной задачей было просто выжить на первом отрезке гонки.
После перехода на «софт» мы стали быстрее. В целом уик-энд получился тяжелым, но то, что мы смогли побороться за второе место в гонке после всего, что случилось на первых кругах — это для нас очень сильный результат.
Что касается концовки гонки — то так бывает. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Иногда машина безопасности играет тебе на руку, а иногда наоборот", — рассказал Ферстаппен.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Пиастри — 5-й.