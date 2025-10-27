Ричмонд
Жак Вильнев: «Норрис провел эту гонку как пилот, который хочет стать чемпионом»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о выступлении Ландо Норриса на Гран-при Мехико, отметив, что Ландо продемонстрировал очень уверенный пилотаж и желание выиграть чемпионат.

Источник: Спортс"

"Норрис за весь уик-энд не допустил ни одной ошибки. Он продемонстрировал силу, которая обычно является отличительной чертой Макса Ферстаппена.

Мы периодически видели это в Норрисе и в прошлом году, но в этом сезоне середина чемпионата для него обернулась разочарованием. Там он очень редко выступал на одном уровне с Пиастри.

Но сейчас Ландо провел гонку как чемпион мира — ну или как минимум как пилот, который хочет стать чемпионом.

Норрис набрал ход. И ему нужно продолжать в том же духе. Пиастри потерял лидерство в чемпионате, Макс Ферстаппен тоже приблизился, а следующая гонка пройдет в Бразилии — и ее Макс очень любит", — рассказал Вильнев.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Пиастри — 5-й.