Жак Вильнев: «Норрис провел эту гонку как пилот, который хочет стать чемпионом»

"Норрис за весь уик-энд не допустил ни одной ошибки. Он продемонстрировал силу, которая обычно является отличительной чертой Макса Ферстаппена.
Мы периодически видели это в Норрисе и в прошлом году, но в этом сезоне середина чемпионата для него обернулась разочарованием. Там он очень редко выступал на одном уровне с Пиастри.
Но сейчас Ландо провел гонку как чемпион мира — ну или как минимум как пилот, который хочет стать чемпионом.
Норрис набрал ход. И ему нужно продолжать в том же духе. Пиастри потерял лидерство в чемпионате, Макс Ферстаппен тоже приблизился, а следующая гонка пройдет в Бразилии — и ее Макс очень любит", — рассказал Вильнев.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Пиастри — 5-й.