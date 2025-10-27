Оскар Пиастри: «Нужен другой подход к пилотажу. Когда напарник выигрывает гонку, пятое место — не так уж впечатляюще»

"Всю гонку я ехал за кем-нибудь и просто страдал в грязном воздухе. Для меня важнее всего было извлечь те выводы, которые я хотел извлечь.
Вчера стало очевидно, что нужно довольно сильно поменять какие-то вещи в пилотаже. Сегодня я пытался минимизировать потери, но также чему-то научиться. Я добился некоторого прогресса и доволен им.
Конечно, когда твой напарник выигрывает гонку, пятое место — не так уж впечатляюще.
Я не пилотировал иначе, когда должен был это делать. Странно было с этим разбираться — в последние уик-энды шины требовали другого подхода к пилотажу.
Важно помнить, что на других 19 гонках мой подход работал довольно хорошо. Речь о том, чтобы использовать новые приемы, а не о том, чтобы переизобретать себя", — заявил австралиец.
Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Пиастри — 5-й.