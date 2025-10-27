Ричмонд
Гельмут Марко: «На сто процентов убеждены, что Ферстаппен бы финишировал вторым. Но Сайнс преподнес “Феррари” прощальный подарок»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Мехико, отметив отличное выступление Макса Ферстаппена.

Источник: Спортс"

По словам Марко, в команде были убеждены, что Ферстаппен сумел бы обогнать Шарля Леклера и финишировать вторым, но не успел провести атаку, поскольку гонка была нейтрализована включением режима виртуальной машины безопасности. Причиной стал поздний сход Карлоса Сайнса.

«Макс отыгрался просто невероятным образом. Он в среднем отыгрывал по 0,5 — 0,5 секунды на каждом круге. Мы на сто процентов убеждены, что он сумел бы финишировать вторым. Но Карлос Сайнс преподнес “Феррари” что-то вроде прощального подарка.

Мы знали, что если в гонке наш темп окажется хорош, то Макс приложит все усилия и будет стремиться догнать конкурентов. В итоге мы забыли обо всех проблемах и Макс атаковал на пределе", — рассказал Марко.

