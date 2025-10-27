Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фредерик Вассер: «10 секунд — чрезмерный штраф для Хэмилтона»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал восьмое место Льюиса Хэмилтона на Гран-при Мехико.

Источник: Спортс"

Британец получил десятисекундный штраф в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

"Считаю, штраф Льюиса слишком суровый, но не думаю, что тут можно что-то обсуждать, ведь он не удержал машину на правильной полосе асфальта и вернулся на трассу. Он оказался на траве.

Тем не менее полагаю, что десять секунд — чрезмерный штраф. Он также потерял четыре-пять позиций из-за этого. Огромное наказание", — произнес менеджер в эфире итальянского Sky Sport.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Пиастри — 5-й.

Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф.