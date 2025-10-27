Фредерик Вассер: «10 секунд — чрезмерный штраф для Хэмилтона»

Британец получил десятисекундный штраф в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
"Считаю, штраф Льюиса слишком суровый, но не думаю, что тут можно что-то обсуждать, ведь он не удержал машину на правильной полосе асфальта и вернулся на трассу. Он оказался на траве.
Тем не менее полагаю, что десять секунд — чрезмерный штраф. Он также потерял четыре-пять позиций из-за этого. Огромное наказание", — произнес менеджер в эфире итальянского Sky Sport.
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Пиастри — 5-й.
Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф.