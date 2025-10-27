Ричмонд
Фредерик Вассер: «Леклер провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие»

Руководитель «Феррари» высказался о 2-м месте Шарля Леклера на Гран-при Мехико.

Источник: Спортс"

"Наш план заключался в том, чтобы провести гонку с одним пит-стопом для Леклера. Думаю, на это рассчитывали все.

Но когда некоторые впереди начали совершать первые остановки, они все вели борьбу друг с другом. Я говорю о «Мерседесе» и о [Оливере] Бермэне [которые позже отправились на второй пит-стоп] — но думаю, практически все планировали провести гонку с одним пит-стопом.

Было невозможно заранее решить, как провести старт, и учесть все возможные варианты развития событий. Шарль провел не лучший старт гонки. Но нельзя предсказать, как поведут себя другие.

Все следуют собственным планам — нужно уметь пользоваться появляющимися возможностями. Четыре машины поравнялись перед входом в первый поворот — это очень сложный момент", — сказал Вассер.

