Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно быть быстрее"

Пилот «Ред Булл» доволен финишем на третьем месте на Гран-при Мехико, который провел с одним пит-стопом.

Источник: Спортс"

"Мыслить по-другому [с точки зрения стратегии] — это хорошо, но самое важное — то, что нам нужно быть быстрее.

У нас были очень хорошие гонки, но даже когда мы побеждали, если посмотреть на состояние резины, «Макларен» все еще был очень силен. А когда у них еще в целом лучше темп, шансов нет.

[Что касается борьбы с Шарлем Леклером, которую прервала VSC [виртуальная машина безопасности] на последнем круге] «софт» уже изнашивался, это была бы приятная борьба до конца — но все в порядке. Бывает. Порой VSC или машина безопасности работают на тебя, порой против.

Мне очень понравилась борьба с Шарлем. У нас всегда хорошие схватки", — сказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон — провал!