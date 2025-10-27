Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно быть быстрее"

"Мыслить по-другому [с точки зрения стратегии] — это хорошо, но самое важное — то, что нам нужно быть быстрее.
У нас были очень хорошие гонки, но даже когда мы побеждали, если посмотреть на состояние резины, «Макларен» все еще был очень силен. А когда у них еще в целом лучше темп, шансов нет.
[Что касается борьбы с Шарлем Леклером, которую прервала VSC [виртуальная машина безопасности] на последнем круге] «софт» уже изнашивался, это была бы приятная борьба до конца — но все в порядке. Бывает. Порой VSC или машина безопасности работают на тебя, порой против.
Мне очень понравилась борьба с Шарлем. У нас всегда хорошие схватки", — сказал Ферстаппен.
Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон — провал!