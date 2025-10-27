Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»

Изначально предполагалось, что штраф был связан с тем, что Льюис не вернулся на трассу по предписанному пути. Однако на деле судей не устроил тот факт, что, получив преимущество за счет срезки, британец не вернул ехавшему до этого впереди Ферстаппену позицию.