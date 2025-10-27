Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оливер Бермэн: «Был в шоке, когда ехал бок о бок с Ферстаппеном. Надеюсь, это станет нормой»

Пилот «Хааса» поделился впечатлениями от 4-го места на Гран-при Мехико.

Источник: Спортс"

«Я провел хороший старт и расположился между двумя “Мерседесами”, а затем у меня был хороший темп. Мне удавалось держаться в зоне DRS. Джордж [Расселл] выпал из нее — а затем была борьба между [Льюисом] Хэмилтоном и Максом [Ферстаппеном]. Мне удалось извлечь из этого пользу.

Честно говоря, я был в шоке, когда ехал бок о бок с Максом. Очень круто ехать колесо в колесо с теми, за кем я наблюдал с того момента, как начал смотреть «Ф-1». Он долгое время отражался в моих зеркалах заднего вида. Вероятно, я никогда прежде не сталкивался с таким давлением в гонке.

Не думал, что буду бороться с топовыми болидами в этом году или на этой стадии карьеры. Но это создает прекрасное предчувствие будущего. Надеюсь, подобное станет нормой, а не останется разовым событием", — отметил Бермэн.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон — провал!