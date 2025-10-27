Оливер Бермэн: «Был в шоке, когда ехал бок о бок с Ферстаппеном. Надеюсь, это станет нормой»

Честно говоря, я был в шоке, когда ехал бок о бок с Максом. Очень круто ехать колесо в колесо с теми, за кем я наблюдал с того момента, как начал смотреть «Ф-1». Он долгое время отражался в моих зеркалах заднего вида. Вероятно, я никогда прежде не сталкивался с таким давлением в гонке.