Оливер Бермэн: «Был в шоке, когда ехал бок о бок с Ферстаппеном. Надеюсь, это станет нормой»

«Я провел хороший старт и расположился между двумя “Мерседесами”, а затем у меня был хороший темп. Мне удавалось держаться в зоне DRS. Джордж [Расселл] выпал из нее — а затем была борьба между [Льюисом] Хэмилтоном и Максом [Ферстаппеном]. Мне удалось извлечь из этого пользу.
Честно говоря, я был в шоке, когда ехал бок о бок с Максом. Очень круто ехать колесо в колесо с теми, за кем я наблюдал с того момента, как начал смотреть «Ф-1». Он долгое время отражался в моих зеркалах заднего вида. Вероятно, я никогда прежде не сталкивался с таким давлением в гонке.
Не думал, что буду бороться с топовыми болидами в этом году или на этой стадии карьеры. Но это создает прекрасное предчувствие будущего. Надеюсь, подобное станет нормой, а не останется разовым событием", — отметил Бермэн.
