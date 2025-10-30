Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жак Вильнев о выборе пилота в «Ред Булл»: «Команде нужно гонщик с положительным опытом»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что команде «Ред Булл» при поиске напарника для Макса Ферстаппена не обязательно делать выбор в пользу опытного пилота.

При этом считается, что повышение в «Ред Булл» в следующем году получит Изак Аджар, хотя официального подтверждения пока не поступало.

"В подобной ситуации мы всегда говорим, что команде нужен опыт — и я согласен, что это так, но команде нужен гонщик с положительным опытом.

Ты можешь хоть 20 лет выступать в гонках — вопрос в том, насколько успешным был твой опыт. Если гонщик был недостаточно хорош, он не поможет команде лучше понять новый регламент. Он не поможет вам в развитии болида, в тестах машины. Так зачем вам сажать за руль своей машины пилота, который будет недостаточно хорош?

В этом случае лучше посадить за руль новичка или менее опытного пилота. Взять того, у кого будет шанс привнести в команду что-то новое — энергию, другой взгляд на вещи", — рассказал Вильнев.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?