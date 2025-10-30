Жак Вильнев о выборе пилота в «Ред Булл»: «Команде нужно гонщик с положительным опытом»

Ты можешь хоть 20 лет выступать в гонках — вопрос в том, насколько успешным был твой опыт. Если гонщик был недостаточно хорош, он не поможет команде лучше понять новый регламент. Он не поможет вам в развитии болида, в тестах машины. Так зачем вам сажать за руль своей машины пилота, который будет недостаточно хорош?