Жак Вильнев о выборе пилота в «Ред Булл»: «Команде нужно гонщик с положительным опытом»

При этом считается, что повышение в «Ред Булл» в следующем году получит Изак Аджар, хотя официального подтверждения пока не поступало.
"В подобной ситуации мы всегда говорим, что команде нужен опыт — и я согласен, что это так, но команде нужен гонщик с положительным опытом.
Ты можешь хоть 20 лет выступать в гонках — вопрос в том, насколько успешным был твой опыт. Если гонщик был недостаточно хорош, он не поможет команде лучше понять новый регламент. Он не поможет вам в развитии болида, в тестах машины. Так зачем вам сажать за руль своей машины пилота, который будет недостаточно хорош?
В этом случае лучше посадить за руль новичка или менее опытного пилота. Взять того, у кого будет шанс привнести в команду что-то новое — энергию, другой взгляд на вещи", — рассказал Вильнев.
