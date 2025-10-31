Ричмонд
Сьюзи Вольфф: «Хэмилтон не получает должного признания. Он превратил ходьбу по паддоку в проход по подиуму»

Управляющий директор «Академии “Ф-1” Сьюзи Вольфф считает, что Льюис Хэмилтон заслуживает большего признания за вклад в изменение культуры “Ф-1”.

Источник: Спортс"

"Льюис всегда был тем, кто хотел использовать свой голос во благо и смотрел шире на то, как его влияние способно оказать положительный эффект.

Легко идти по проторенной дороге, которую выбирают все, но он проложил свой собственный путь и оказал огромное влияние на этот спорт.

Меня не удивило то, что он был одним из тех, кто встал и заговорил, потому что он всегда встает и говорит, когда есть что сказать или когда что-то не прозвучало, но должно быть сказано.

Мне кажется, что порой он не получает за это должного признания. Он превратил ходьбу по паддоку в проход по подиуму. Он сыграл свою роль в том, чтобы «Формула-1» обрела культурную значимость не только в рамках автоспорта", — подчеркнула Вольфф.

