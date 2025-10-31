Мартин Брандл: «Ферстаппен не собирался вписываться в поворот в Мексике. Я бы дал за такое проезд по пит-лейн»

В действительности нидерландец не получил никакого штрафа и закончил гонку на 3-м месте.
"Макс рискнул, оказавшись на внешней траектории. Он прекрасно понимал, что мог просто втопить газ в пол и продолжить ехать.
Если бы такое сделал ехавший рядом пилот в красном, Макс бы закричал по радио, что его соперник даже не собирался вписываться в поворот. Как не собирался и Макс.
Я бы дал за такое проезд по пит-лейн — в качестве предупреждения [для остальных пилотов], чтобы прекратить подобные глупости, ведь иначе гонка превращается в хаос", — сказал Брандл.
Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте.