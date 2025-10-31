Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мартин Брандл: «Ферстаппен не собирался вписываться в поворот в Мексике. Я бы дал за такое проезд по пит-лейн»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл считает, что за срезку поворота на Гран-при Мехико гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену следовало дать одно из самых суровых наказаний в виде проезда по пит-лейн.

Источник: Спортс"

В действительности нидерландец не получил никакого штрафа и закончил гонку на 3-м месте.

"Макс рискнул, оказавшись на внешней траектории. Он прекрасно понимал, что мог просто втопить газ в пол и продолжить ехать.

Если бы такое сделал ехавший рядом пилот в красном, Макс бы закричал по радио, что его соперник даже не собирался вписываться в поворот. Как не собирался и Макс.

Я бы дал за такое проезд по пит-лейн — в качестве предупреждения [для остальных пилотов], чтобы прекратить подобные глупости, ведь иначе гонка превращается в хаос", — сказал Брандл.

Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте.