Тото Вольфф о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Один безумец фактически уничтожил рекорд величайшего чемпиона всех времен»

Гоночный директор ускорил процесс возвращения отставших болидов в один круг с лидером: он позволил это сделать только тем круговым, которые ехали между Хэмилтоном (был 1-м) и Максом Ферстаппеном (был 2-м), после чего дал гонщикам проехать финальный круг гонки.