На последних кругах Гран-при Абу-Даби на трассе появилась машина безопасности из-за попавшего в аварию Николаса Латифи. Хотя все шло к тому, что гонка завершится за сэйфти-каром, Маси решил этого избежать.
Гоночный директор ускорил процесс возвращения отставших болидов в один круг с лидером: он позволил это сделать только тем круговым, которые ехали между Хэмилтоном (был 1-м) и Максом Ферстаппеном (был 2-м), после чего дал гонщикам проехать финальный круг гонки.
Обладавший преимуществом за счет «софта» Ферстаппен прошел Хэмилтона и выиграл первый титул. После сезона-2021 Маси был уволен.
«Я с детства не терял контроль над ситуацией. Но есть один безумец, который может фактически уничтожить рекорд величайшего чемпиона всех времен», — отметил Вольфф.
