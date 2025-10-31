Ричмонд
Тото Вольфф о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Один безумец фактически уничтожил рекорд величайшего чемпиона всех времен»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подтвердил, что все еще винит бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси в том, что Льюис Хэмилтон упустил восьмой титул в финале сезона-2021.

Источник: Спортс

На последних кругах Гран-при Абу-Даби на трассе появилась машина безопасности из-за попавшего в аварию Николаса Латифи. Хотя все шло к тому, что гонка завершится за сэйфти-каром, Маси решил этого избежать.

Гоночный директор ускорил процесс возвращения отставших болидов в один круг с лидером: он позволил это сделать только тем круговым, которые ехали между Хэмилтоном (был 1-м) и Максом Ферстаппеном (был 2-м), после чего дал гонщикам проехать финальный круг гонки.

Обладавший преимуществом за счет «софта» Ферстаппен прошел Хэмилтона и выиграл первый титул. После сезона-2021 Маси был уволен.

«Я с детства не терял контроль над ситуацией. Но есть один безумец, который может фактически уничтожить рекорд величайшего чемпиона всех времен», — отметил Вольфф.

