Льюис Хэмилтон: «В “Феррари” наблюдаешь страсть в разговорах о еде. В Англии не говорят о “фиш-энд-чипс” с воодушевлением»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что его впечатляет эмоциональность итальянцев.

«Остальные команды немного менее… яркие [в сравнении с “Феррари”]. Каждая из них обладает своими качествами, но итальянцы более открыто выражают эмоции — это и плюс, и минус, но, думаю, чаще плюс.

Ты наблюдаешь страсть каждый день — в разговорах итальянцев о еде, к примеру. Знаете, в Англии не говорят о «фиш-энд-чипс» с воодушевлением«, — высказался семикратный чемпион “Формулы-1”.

Льюис Хэмилтон о «Феррари»: «Это любовь, история, эмблема. Машины — произведения искусства, красный — один из моих любимых цветов».

Льюис Хэмилтон: «Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился».