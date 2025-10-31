«Нет, “правила папайи” очень хорошие». Штайнер пошутил о том, нужно ли «Макларену» ставить на Норриса — ранее Гюнтер призывал работать на Пиастри

На Гран-при Мехико Ландо Норрис опередил напарника в личном зачете, и у эксперта спросили, стоит ли команде работать на британца.
"Мне пора уходить.
Нет-нет-нет. Думаю, пусть будут «правила папайи», они очень хорошие. И Макс [Ферстаппен] ни за что нас не догонит, ведь чемпионство ничего не значит ни для кого в «Макларене». Все хорошо — пока есть «правила папайи», все в порядке", — иронично заявил Гюнтер.
Гюнтер Штайнер: «Макларен» должен быть выше «правил папайи» — и будет".
Гюнтер Штайнер: «Если “Макларен” проиграет личный зачет из-за правил “папайи”, то насколько глупо он будет выглядеть?».