Джонатан Уитли о Бортолето: «Больше всего меня удивила его зрелость»

Руководитель «Заубера» рассказал, чем его впечатлил новичок этого сезона Габриэл Бортолето.

Источник: Спортс"

"Думаю, больше всего меня удивила его зрелость. Когда ты учитываешь его возраст, то поражает, с какой зрелостью он подходит к разочарованию и прочим проблемам, которые возникают у него как у пилота, который проводит первый сезон.

Я уже говорил о его подходе к работе. Если он может работать в симуляторе, то он в симуляторе. Если он не может работать в симуляторе, то он в симуляторе.

Также, мне кажется, у него очень хорошо получается общаться с командой инженеров. И последнее — это его способность быстро адаптироваться к сложной трассе.

Он освоился в Монако. Его единственный контакт с барьером случился в гонке. То же самое в Баку. И в Сингапуре. У него невероятно зрелый подход. Меня очень воодушевляют его выступления", — сказал Уитли.

