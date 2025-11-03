Гоночный инженер Окона: «В детстве хотела стать пилотом “Формулы-1”

«Я всегда смотрела “Формулу-1” по воскресеньям. И в детстве хотела стать пилотом “Формулы-1”. В то время никто не воспринял это всерьез, а, будучи ребенком, т не знаешь, как попасть в картинг. Вот почему этого так и не случилось. Я никогда не управляла картом на профессиональном уровне», — рассказала Мюллер.
Кроме того, Лаура немного рассказал о работе в «Хаасе» — в частности, с Оконом.
"У нас с Эстебаном все идет хорошо. Мы придерживаемся открытого обсуждения.
Многие не знают, что мы принимаем много решений в воскресенье. Конечно, к вечеру субботы у нас собрана вся информация, но в воскресенье многое меняется — например, погода, которая очень сильно влияет на стратегию".
Сколько заработают пилоты «Ф-1» в 2026-м? $339 млн на всех, Ферстаппен впереди Хэмилтона на $5 млн.