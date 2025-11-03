Ричмонд
Зак Браун: «Макларен» не обращает внимания на внешний шум"

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун объяснил, что делает команда для сохранения лидерства в «Ф-1».

Источник: Спортс"

"Мы продолжаем концентрироваться на себе и не обращаем внимания на внешний шум.

Последнее, что я хотел бы добавить, это то, что мы выиграли те четыре гонки, где я хотел одержать победы в этом году.

Мы хотели победить в Бахрейне для нашего босса, мы хотели победить в Монако для «Тройной короны» — и потому что это Монако. И мы хотели выиграть в Австралии и Сильверстоуне, поскольку это домашние этапы для наших пилотов.

Если бы в начале года вы спросили меня, какие четыре гонки мы хотели бы выиграть, то я бы назвал именно эти", — сказал Браун.

