Зак Браун: «Макларен» не обращает внимания на внешний шум"

"Мы продолжаем концентрироваться на себе и не обращаем внимания на внешний шум.
Последнее, что я хотел бы добавить, это то, что мы выиграли те четыре гонки, где я хотел одержать победы в этом году.
Мы хотели победить в Бахрейне для нашего босса, мы хотели победить в Монако для «Тройной короны» — и потому что это Монако. И мы хотели выиграть в Австралии и Сильверстоуне, поскольку это домашние этапы для наших пилотов.
Если бы в начале года вы спросили меня, какие четыре гонки мы хотели бы выиграть, то я бы назвал именно эти", — сказал Браун.
