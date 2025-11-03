«Ф-1» ответила на критику трансляции в Сингапуре: «Мы не показываем ничего, что вводит в заблуждение»

Ранее сообщалось, что испанцу не понравилось, что в трансляцию не попало много событий из гонки — в частности, его борьба с Льюисом Хэмилтоном на последних кругах.
"Мы несем ответственность за то, чтобы рассказать историю справедливым и точным образом. Поэтому мы не показываем ничего, что вводит в заблуждение или имеет другие намерения.
Фернандо потрясающий. Его способность так хорошо управлять болидом и в то же время находить время, чтобы беспокоиться о трансляциях, впечатляет. Но мы не его рупор.
Наша задача — сохранять честность и позволять фанатам чувствовать себя вовлеченными в процесс. Мы можем рассказывать невероятные истории, можем показывать гонки с точки зрения двух напарников и все в этом духе. Но нужно сохранять осторожность, поскольку порой пилоты критикуют команду, не зная всех фактов.
Нужно избегать искажения реальности. Мы хотим создать чувство восторга, перенести фанатов в кокпит и показать, кем на самом деле является пилот — но мы хотим не перестараться и обойтись без излишних сенсаций.
Я помню, как раньше Фернандо говорил по радио на итальянском, и когда мы полностью переводили его на английский, то он перестал так делать. Так что да, бывают разные намерения. Мы стараемся подходить к этому с умом", — сказал Локк.
