Ландо Норрис: «Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной»

«Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной. Болиды “Мерседеса” очень быстры на “софте”. При этом всегда непросто сходу определить, как работать с шинами “медиум”, а как с “софтом”, насколько сильно ты можешь атаковать.
Но мы сделали то, что должны были, и сегодня мы оказались быстрее всех. Было сложнее, чем в Мексике. При этом я не в полной мере комфортно себя чувствовал, так что такой результат — это здорово.
Посмотрим, что завтра будет с погодой. Утром ожидается дождь и очень сильный ветер. Но сейчас в любом случае рано беспокоиться. Сегодня я всем доволен. Было трудно, но мы справились", — рассказал Норрис.
