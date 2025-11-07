Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался доволен достигнутым результатом.

Источник: Спортс"

«Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной. Болиды “Мерседеса” очень быстры на “софте”. При этом всегда непросто сходу определить, как работать с шинами “медиум”, а как с “софтом”, насколько сильно ты можешь атаковать.

Но мы сделали то, что должны были, и сегодня мы оказались быстрее всех. Было сложнее, чем в Мексике. При этом я не в полной мере комфортно себя чувствовал, так что такой результат — это здорово.

Посмотрим, что завтра будет с погодой. Утром ожидается дождь и очень сильный ветер. Но сейчас в любом случае рано беспокоиться. Сегодня я всем доволен. Было трудно, но мы справились", — рассказал Норрис.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами — впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?