Оскар Пиастри о 3-м месте: «Хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, в которой занял третье место.

«Шины “софт” работали немного иначе, чем я ожидал. На первом быстром круге была пара срывов машины, он получился далеко не оптимальным. Досадно, что так вышло, но в целом я на трассе сегодня чувствовал себя увереннее, чем в последних гонках.

Практика прошла очень хорошо. К квалификации к спринту мы поменяли в настройках пару вещей, так что в самой квалификации мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к машине. Но в целом я вполне доволен. Да, хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места.

Суббота обещает быть интересной. Посмотрим, что будет с погодой. Я постараюсь использовать все возможности, которые у меня появятся", — рассказал Пиастри.

