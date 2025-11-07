Кими Антонелли о 2-м месте: «Хорошая квалификация. В спринте ожидаю другие условия»

«В целом сессия сложилась хорошо. Жаль, что так все получилось на “софте” во втором и последнем секторе, но круг все равно получился приличным — вторая стартовая позиция завтра. Есть за что бороться.
Надо следить за ветром — направление сильно поменяется, и завтра я ожидаю другие условия. Кроме того, неясная ситуация с износом [шин], но постараюсь подготовиться ко всему. Надеюсь, получится провести хорошую гонку", — заявил итальянец.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й.