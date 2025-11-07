Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кими Антонелли о 2-м месте: «Хорошая квалификация. В спринте ожидаю другие условия»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал второе время в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

«В целом сессия сложилась хорошо. Жаль, что так все получилось на “софте” во втором и последнем секторе, но круг все равно получился приличным — вторая стартовая позиция завтра. Есть за что бороться.

Надо следить за ветром — направление сильно поменяется, и завтра я ожидаю другие условия. Кроме того, неясная ситуация с износом [шин], но постараюсь подготовиться ко всему. Надеюсь, получится провести хорошую гонку", — заявил итальянец.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й.