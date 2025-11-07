Макс Ферстаппен: «На втором секторе машина работала просто ужасно, она просто не поворачивала»

"На машине проявлялись сильные вибрации, машина ехала не слишком гладко. Так что все прошло не так, как нам хотелось.
Но в целом машине просто не хватало сцепления с трассой. На втором секторе машина работала просто ужасно, она просто не поворачивала. При этом я не мог полагаться на стабильность задней оси. Так что для нас все прошло очень плохо. Но тут уже ничего не поделаешь.
Я не знаю, поможет ли нам дождь. Посмотрим. Сейчас ясно, что нам чего-то не хватает, и я не жду, что на мокрой трассе внезапно стану намного быстрее", — рассказал Ферстаппен.
«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами — впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?