Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гельмут Марко: «Ред Булл» не исправит болид к спринту. Нужен дождь, иначе шансов не будет"

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал шестое место Макса Ферстаппена в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу и жалобы чемпиона на болид.

"Если посмотреть на первый и третий сектора, мы в сотых долях секунды от Норриса, а во втором секторе, где больше всего поворотов, сцепления фактически нет, и нам не хватает прижимной силы.

Мы не можем исправить это к спринту, но, надеюсь, с помощью собранных данных получится адаптироваться и сделать машину более конкурентоспособной перед главной гонкой.

Мы надеемся на Макса. Вот кто может изменить ситуацию. Нужен дождь, иначе шансов не будет", — сообщил Марко.

Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й.