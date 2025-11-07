Гельмут Марко: «Ред Булл» не исправит болид к спринту. Нужен дождь, иначе шансов не будет"

"Если посмотреть на первый и третий сектора, мы в сотых долях секунды от Норриса, а во втором секторе, где больше всего поворотов, сцепления фактически нет, и нам не хватает прижимной силы.
Мы не можем исправить это к спринту, но, надеюсь, с помощью собранных данных получится адаптироваться и сделать машину более конкурентоспособной перед главной гонкой.
Мы надеемся на Макса. Вот кто может изменить ситуацию. Нужен дождь, иначе шансов не будет", — сообщил Марко.
Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й.