Юки Цунода: «Прямо сейчас не понимаю причины такого отставания от Ферстаппена»

"Мне нужно найти причину в машине, потому что прямо сейчас я не понимаю причины такого отставания. И не думаю, что причиной этому стала авария в практике. Да, авария явно не пошла на пользу, но в целом в практике мы были довольно быстры — и на короткой, и на длинной дистанции.
Мой круг в квалификации получился нормальным. Так что для меня загадка, почему все так вышло — машине в целом не хватало сцепления с трассой. Но что касается самого круга, то я затрудняюсь назвать причину, почему я оказался так далеко от Макса", — рассказал Цунода.
