Карлос Сайнс: «По итогам квалификации не представляем себе предельных возможностей болида»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда сама допустила несколько ошибок, что привело к вылету после первого сегмента.

Источник: Спортс"

"Да, мы просто не лучшим образом провели квалификацию. Первая попытка получилась крайне неудачной из-за попадания в трафик и прогрева шин до оптимальной температуры.

При этом во второй попытке мы умудрились еще осложнить себе жизнь. Так что да, по итогам квалификации к спринту мы не представляем себе предельных возможностей болида, потому что мы не смогли проехать даже двух быстрых кругов.

Физически я чувствую себя не на все сто процентов, но темп в первой практике говорит о том, что я мог бы довольно быстро проехать свой круг в квалификации. Но мы сделали так, что лишились такой возможности", — рассказал Сайнс.

