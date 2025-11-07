Кими Антонелли: «Чувствую себя комфортно на всех новых трассах»

"Иногда я задаюсь этим вопросом. На новом треке у тебя нет ожиданий, и ты просто пытаешься ехать как можно лучше, найти ритм как можно быстрее — это определенно помогает.
Я чувствую себя комфортно на всех новых трассах в этом году. Посмотрим, что будет завтра.
Постараюсь хорошо стартовать, но важно заработать хорошие очки, тем более речь о борьбе в Кубке конструкторов. Если получится поравняться [с Ландо Норрисом], я точно попробую выйти в лидеры в первой шикане", — произнес Кими в эфире итальянского Sky Sport.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й.
Кими Антонелли о 2-м месте: «Хорошая квалификация. В спринте ожидаю другие условия».