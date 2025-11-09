Ричмонд
Тото Вольфф: «Горжусь гонщиками “Мерседеса”. Оба боролись до конца»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался под впечатлением от гонки обоих пилотов немецкой команды.

Андреа Кими Антонелли сумел удержать вторую позицию в борьбе с Максом Ферстаппеном, а Джордж Расселл закончил гонку четвертым, не дав обогнать себя Оскару Пиастри.

«Все после этой гонки смотрят на Кими Антонелли, но я горжусь обоими гонщиками “Мерседеса”. Джордж Расселл весь уик-энд был недоволен работой болида. Но при этом оба пилота боролись до конца, стараясь удержать позади Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри.

Это было впечатляющее выступление. Но да, Кими Антонелли произвел очень сильное впечатление тем, как сохранил самообладание и защитил позицию", — рассказал Вольфф.

Отчаянная атака Пиастри — полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1».