Андреа Стелла: «Макларену» надо проанализировать выступление Пиастри: авария в спринте, штраф в гонке"

"Мне нужно внимательно рассмотреть [инцидент]. В данный момент мы уважаем решение стюардов, принимаем удар и движемся вперед.
Безусловно, надо сделать все возможное, чтобы мы извлекали максимум из машины и Оскара в любых условиях. В последнее время мы сталкиваемся с низким уровнем сцепления, и это сказывается на естественном стиле пилотажа.
Нужно стремиться к тому, чтобы извлекать максимум даже тогда, когда сложно использовать естественные сильные скорости.
Кроме того, надо проанализировать выступление в этот уик-энд: была авария в спринте, а сегодня штраф. И необходимо изучить, можно ли что-то еще предпринять в плане стратегии для помощи Оскару.
Так что есть кое-какие вещи для анализа, но не отчаянного, а рационального — чтобы воспользоваться своими сильными сторонами", — заявил босс.
Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу — аварию спровоцировал Пиастри.
Оскар Пиастри о штрафе: «Антонелли вообще не оставил места, я не могу испариться».