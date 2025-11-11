Хуан-Пабло Монтойя: «Не понимаю, почему все думают, что в 2026 году “Феррари” обязательно будет конкурентоспособной»

Когда все идет гладко, пилоты «Феррари» могут контролировать машину, у них хороший темп. Но, как я говорил еще в начале сезона, Льюису Хэмилтону некомфортно за рулем этого болида. Потому что эта машина ведет себя нервно и непредсказуемо. И негативные характеристики очень быстро выходят на первый план. Шарль Леклер настолько давно выступает за «Феррари», что он уже привык управлять плохими болидами. Именно поэтому сейчас он и опережает Хэмилтона", — рассказал Монтойя.