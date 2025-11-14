Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтону могли бы дать роль амбассадора “Феррари”, а его место отдать Бермэну»

"Новички отлично выступают. Нас ждет ситуация, как в музыкальных стульях, ведь команды захотят забрать этих пилотов.
Олли Бермэн недавно очень хорошо выступил. Будет интересно посмотреть, что «Феррари» решит с ним делать. Этот юноша показывает хорошие результаты, в то время как Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон — нет.
Они могли бы дать Хэмилтону роль амбассадора «Феррари», а его место отдать Бермэну. Тогда Хэмилтон мог бы направлять Олли. В «Ф-1» может появится немного политики", — считает Монтойя.
Ральф Шумахер: «Создается ощущение, что гонки “Ф-1” стали для Хэмилтона слишком быстрыми».