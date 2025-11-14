Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтону могли бы дать роль амбассадора “Феррари”, а его место отдать Бермэну»

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя думает, что «Феррари» может присмотреться к варианту с повышением юниора Оливера Бермэна, который выступает за «Хаас», в Скудерию на место Льюиса Хэмилтона.

Источник: Спортс"

"Новички отлично выступают. Нас ждет ситуация, как в музыкальных стульях, ведь команды захотят забрать этих пилотов.

Олли Бермэн недавно очень хорошо выступил. Будет интересно посмотреть, что «Феррари» решит с ним делать. Этот юноша показывает хорошие результаты, в то время как Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон — нет.

Они могли бы дать Хэмилтону роль амбассадора «Феррари», а его место отдать Бермэну. Тогда Хэмилтон мог бы направлять Олли. В «Ф-1» может появится немного политики", — считает Монтойя.

Ральф Шумахер: «Создается ощущение, что гонки “Ф-1” стали для Хэмилтона слишком быстрыми».