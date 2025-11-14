Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гельмут Марко: «Когда машина в порядке, Аджар стабильно борется за финиш в топ-10 — очень хороший знак для его будущего»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал результаты младшей команды «Рейсинг Буллз» на Гран-при Сан-Паулу.

Источник: Спортс"

В Бразилии Лиам Лоусон стал 7-м, а его напарник Изак Аджар финишировал следом на 8-м месте.

«Лоусон нашел темп в “Рейсинг Буллз”, однако его результаты остаются нестабильными.

Аджар, на мой взгляд, стал открытием сезона, и он занял бы более высокое место в личном зачете, чем 10-е место, но у него четыре раза возникали проблемы с двигателем.

Когда машина парижанина работает, он стабильно борется за финиш в первой десятке — это очень хороший знак для его будущего", — отметил Марко.

Новая обалденная гоночная «Ламборгини»: 920 л.с., 343 км/ч и всего 300 тысяч евро!