Гельмут Марко: «Когда машина в порядке, Аджар стабильно борется за финиш в топ-10 — очень хороший знак для его будущего»

В Бразилии Лиам Лоусон стал 7-м, а его напарник Изак Аджар финишировал следом на 8-м месте.
«Лоусон нашел темп в “Рейсинг Буллз”, однако его результаты остаются нестабильными.
Аджар, на мой взгляд, стал открытием сезона, и он занял бы более высокое место в личном зачете, чем 10-е место, но у него четыре раза возникали проблемы с двигателем.
Когда машина парижанина работает, он стабильно борется за финиш в первой десятке — это очень хороший знак для его будущего", — отметил Марко.
